Govern central i Barcelona acorden la cessió gratuïta a la ciutat de 62,8 hectàrees del litoral

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Collboni qualifica com a històric l'acord que afecta a 5,2 quilòmetres de costa
BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Hisenda i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord mitjançant el qual l'Estat cedirà de manera gratuïta a la ciutat la propietat de 62,8 hectàrees del litoral de la ciutat, concretament 5,2 quilòmetres de franja litoral que van des del carrer de Pepe Rubianes fins a l'inici del terme municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Aquests terrenys inclouen la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i l'adjacent zona de banys, en el marc d'un acord que suposa modificar la "última" demarcació de la zona maritimoterrestre (ZMT) de l'any 2009, ha informat el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Els diferents projectes de transformació del front marítim que s'han d'executar en els últims anys suposen una inversió estimada superior als 100 milions d'euros i, amb aquest acord, l'ajuntament tindrà la propietat exclusiva de més de la meitat del litoral de la ciutat, amb el compromís que aquests terrenys no es destinaran a activitats que generin lucre econòmic.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha qualificat l'acord d'històric i ha destacat que les actuacions en marxa tenen a veure amb l'adaptació climàtica, el manteniment de platges i la creació de nous espais verds, i ha agraït al Govern espanyol la seva predisposició: "Amb l'actual Govern d'Espanya arribem a acords que beneficien a la ciutat i donen plena capacitat a l'Ajuntament".
Per la seva banda, el ministre d'Hisenda, Arcadi España, ha remarcat que és un acord molt bo per a Barcelona perquè permetrà "a l'administració més propera actuar de primera mà a la zona", i ha afegit que queden anys de progrés i gestió per part de l'executiu i l'alcaldia de Barcelona per millorar el benestar de la ciutadania.
ACORD DE CESSIÓ
Les 62,8 hectàrees comprenen prop de 354.000 m2 de parcs i zones verdes, 206.500 m2 de vials i uns 68.200 m2 d'equipaments públics.
Segons el consistori aquesta cessió eliminarà els dubtes que podia generar la titularitat de l'espai a l'hora de fer manteniment i conservació i les decisions sobre aquests terrenys les prendrà la ciutat.
L'acord no inclou els espais d'aprofitament econòmic que s'utilitzen actualment, com són el centre comercial de la zona, els locals d'oci nocturn o les oficines de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i tampoc s'inclouen els immobles que van ser subhastats per l'Estat anteriorment, que corresponen a un hotel, una benzinera i un restaurant.
El Ministeri d'Hisenda i l'Ajuntament continuaran negociant sobre les propietats de titularitat estatal que estan situades entre la plaça del Mar i la resta del litoral.