El Govern aprova el topònim 'platja de l'Ona' a Premià de Mar (Barcelona)

BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat establir el topònim 'platja de l'Ona' com a denominació oficial del tram de platja comprès entre el Port de Premià de Mar i el torrent de Ca n'Amell, al municipi de Premià de Mar (Barcelona).
Segons ha informat l'executiu català després del Consell Executiu, l'acord s'ha adoptat a proposta del Departament de Política Lingüística, després que el ple de l'Ajuntament de Premià de Mar acordés sol·licitar aquesta denominació el juny del 2025.
En el marc de la tramitació, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) va emetre un informe favorable al topònim, igual que la Comissió de Toponímia de Catalunya.