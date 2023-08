El Govern aparta de la docència a un professor pendent de judici per presumpte abús sexual

LLEIDA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha decidit "apartar del contacte amb alumnat de forma cautelar" a un professor pendent de judici per presumpte abús sexual, han assegurat a Europa Press aquest divendres fonts del departament.

La decisió s'ha pres en potestat per la via administrativa que té el departament mentre no tingui lloc el judici per a aquest docent al que la Fiscalia de Lleida demana dos anys i mig de presó per presumptes abusos a una exalumna, ha avançat el diari 'Segre'.

Fonts de la Conselleria d'Educació han assegurat a Europa Press que el proper mes de setembre aquest docent començarà el curs en una altra destinació.

La consellera d'Educació, Anna Simó, va assegurar aquest dilluns, després de conèixer-se que aquest docent havia obtingut plaça com a professor funcionari de carrera, que Inspecció educativa i de serveis estaven estudiant "mesures cautelars com un canvi de destinació o de funcions" per a aquest docent.

En el seu escrit d'acusació de gener de 2022, la Fiscalia sosté que l'acusat va proposar la jove que fora a la seva casa per lliurar-li llibres que ell tenia duplicats i quan la noia va ser a recollir-los, la va convidar a asseure's i en veure que ella estirava l'esquena es va oferir a fer-li un massatge i li va fer tocaments.

Simó va assenyalar que el docent està pendent de judici i no té mesures cautelars establertes pel jutge, però que el departament estava valorant si les prenia en virtut de la seva potestat, i va afirmar que si les prenia ho faria "amb la màxima celeritat possible garantint els drets de totes les parts".