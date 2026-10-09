Govern, Ajuntament, CCOO i UGT guarden un minut de silenci a Barcelona per l'Olga i la Maricarmen

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern i l'Ajuntament de Barcelona s'han afegit al minut de silenci convocat aquest divendres pels sindicats CCOO i UGT a la plaça Sant Jaume per homenatjar Maricarmen Abascal i Olga Matute després de la seva defunció.
Hi han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, i diversos càrrecs de totes dues institucions, a més de representants de CCOO i la UGT.
Després de guardar el minut de silenci, els sindicats han llegit un manifest en el qual han reclamat a les institucions que "atenguin el clam social i la mobilització" per a l'habitatge per evitar noves històries com la de la Maricarmen i la resta de víctimes.