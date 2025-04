Girona retira els contenidors acumulats al polígon de Mas Xirgu perquè Tirgi els recicli

GIRONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'empresa encarregada del servei de neteja i recollida de residus a Girona, Girona+Neta, ha començat a retirar aquest dimarts els contenidors vells acumulats a l'entorn del polígon de Mas Xirgu perquè l'empresa de gestió de residus Tirgi se n'encarregui del reciclatge.

Els contenidors vells que s'han anat retirant de la via pública per substituir-los per contenidors intel·ligents o pel model de porta a porta s'han anat dipositant en un espai del polígon, ha informat l'Ajuntament de Girona en un comunicat.

A partir d'aquest dimarts, els contenidors que acabin la seva vida útil seran traslladats directament a la planta de Tirgi, que s'encarregarà de reciclar-los per confeccionar altres elements, i el trasllat dels contenidors acumulats està previst que acabi al juny, ja que cada dia es retiraran entre 40 i 50 contenidors.