Girona comença a enderrocar 6 naus abandonades de la carretera Barcelona per risc d'esfondrament

GIRONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Girona ha començat a enderrocar aquest dilluns sis naus abandonades de la carretera Barcelona que presenten problemes estructurals i risc d'esfondrament.
Les obres, que el consistori executa de manera subsidiària, duraran 4 mesos, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
Durant les primeres setmanes dels treballs, es retirarà la uralita que hi ha a les instal·lacions i, posteriorment, s'enderrocaran les estructures i la coberta de les naus.
Segons ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el consistori s'ha responsabilitzat de les naus malgrat que són de propietat privada perquè els "preocupa el benestar del veïnat i la millora de l'entorn urbà".
"Promovem la demolició dins el pla de convertir la carretera Barcelona en una avinguda", ha subratllat l'alcalde.