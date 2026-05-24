La Generalitat tramitarà més de 197.000 sol·licituds de beca general per al proper curs

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, a través de les conselleries d'Educació i FP i Recerca i Universitats, tramitarà un total de 197.516 sol·licituds de la beca general de la Generalitat, dirigida a estudiants que el curs 2026-2027 cursaran Batxillerat, Formació Professional i altres estudis postobligatorios, i graus i màsters universitaris.
La Conselleria d'Educació i FP tramitarà 109.669, corresponents a les beques per a estudis no universitaris, totes elles dirigides a estudiants amb domicili familiar a Catalunya, i la de Recerca i Universitats gestionarà 87.847 peticions corresponents a les beques per a estudis universitaris, informa el Govern aquest diumenge en un comunicat.
Amb el traspàs definitiu de la gestió de beques per part del Govern central, aquesta és la primera convocatòria que la Generalitat gestiona íntegrament per als estudiants amb domicili familiar a Catalunya.
Els dos departaments han impulsat durant les últimes setmanes una campanya informativa per garantir que les persones sol·licitants i les seves famílies disposessin de la informació sobre el nou procediment de tramitació.
La Generalitat analitzarà les sol·licituds rebudes per comprovar si compleixen els requisits acadèmics i econòmics, els que també determinaran la quantia de l'ajuda.