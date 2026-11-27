TARRAGONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat posarà en marxa a partir del dilluns un reforç a la línia de bus i3 entre Alcanar i Tortosa (Tarragona).
Suposa una inversió anual aproximada de 275.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc de la Generalitat sobre l'autobús interurbà per millorar les línies amb més demanda i adaptar l'oferta de transport públic a les necessitats, informa aquest divendres en un comunicat.
La millora inclou 20 noves expedicions, per la qual cosa la línia passa a oferir 29 expedicions diàries en sentit Alcanar i 30 en sentit Tortosa els dies laborables, i els caps de setmana el servei comptarà amb 10 expedicions diàries en sentit Alcanar i 9 en sentit Tortosa.
Des de principis d'any, la línia i3 ha registrat 391.872 viatges, gairebé un 30% més que en el mateix període de l'any anterior, en el qual es van obtenir un total de 361.169 viatges.