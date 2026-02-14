Generalitat i Barcelona inicien l'obra de l'edifici del CAP Fort Pienc i 64 habitatges públics

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
L'obra compta amb un pressupost d'11,69 milions d'euros i es preveu que duri fins a 2028
BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, han posat aquest matí la primera pedra del nou edifici d'equipaments situat en la Gran Via de Barcelona, en el districte de l'Eixample, que acollirà el nou Centre d'Assistència Primària (CAP) de Fort Pienc i una promoció de 64 habitatges públics.
L'obra compta amb un pressupost d'11,69 milions d'euros per a la seva construcció i la previsió és que les obres acabin a finals de 2028, han informat l'Ajuntament de Barcelona i la conselleria de Salut en sengles comunicats.
L'edifici comptarà amb una edificabilitat de 9.465,21 m2, dels quals 2.651,53 m2 seran destinats al CAP, que se situarà en la planta baixa, l'altell i part de la primera planta i el soterrani i, a partir de la primera planta i les cinc restants, se situaran 64 habitatges.
Collboni ha celebrat la necessitat d'aquest projecte: "Se sintetitza la gran batalla que estem lliurant a Barcelona pel dret a quedar-se a la ciutat i al barri".
Per la seva banda, Pané ha destacat que el nou CAP "representa una aposta clara per una atenció primària forta, resolutiva i propera" i ha afegit que inversions com aquesta garanteixen que la ciutadania tingui espais dignes, moderns i adaptats, en les seves paraules.
La construcció d'aquest CAP forma part de l'acord bilateral entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per dotar a la ciutat d'aquests equipaments, incloent els de Casanova i Sardenya, per un total de 70 milions d'euros.
ESTRUCTURA DE L'EDIFICI
L'estructura de l'edifici es planteja de formigó en el soterrani i les plantes del CAP i amb un sistema prefabricat en les plantes d'habitatges i, com a detall característic, en l'exterior incorporarà geometries evocadores de la llamborda de Barcelona.
Les plantes d'habitatges s'organitzaran volumètricament al voltant d'un pati interior que comunicarà amb passarel·les els habitatges creant un espai comunitari diàfan i tots els habitatges comptaran amb dos dormitoris, ventilació creuada i balconada o terrassa en l'exterior.
L'accés al CAP es farà a través del xamfrà de l'edifici, amb un espai de transició al llarg de la façana que actuarà com a element de separació entre l'espai públic i l'equipament sanitari.