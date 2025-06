Gay (PSC) defensa l'acció climàtica de Barcelona en la cimera de París

BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -

La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha defensat aquest dilluns l'acció climàtica del govern municipal en la cimera sobre el canvi climàtic de París (França), amb motiu del 10è aniversari de l'Acord de París assolit en la COP21 i abans de la COP30 del mes de novembre al Brasil.

Gay ha participat en la conferència 'Democràcia i Justícia Climàtica: Una mateixa lluita', en què ha parlat de com Barcelona ha assumit el lideratge en acció climàtica amb "transició energètica, transformació de la mobilitat i adaptació climàtica", segons ha informat el consistori en un comunicat

Ha reiterat que el plantejament de la ciutat té com a "pilar fonamental la justícia social" i també ha parlat de les ciutats com fronteres de les crisis i de la solució, on la democràcia s'examina cada dia.

"Amb el Pla Clima Escola estem climatitzant 170 escoles públiques fins al 2030 finançat amb la taxa turística", ha destacat la tinent.

Finalment, ha remarcat el dret de la ciutadania a quedar-se a les seves ciutats com un "imperatiu democràtic" i ha recordat que Barcelona el novembre del 2028 prohibirà els pisos turístics.