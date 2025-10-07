Gay afirma que la por de tenir inquilins morosos provoca que hi hagi més lloguer temporal a Barcelona

Assegura que el problema de l'habitatge és estructural i destaca la valentia de les polítiques de Collboni
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha afirmat que la por dels propietaris de tenir inquilins morosos ha provocat que molts habitatges es posin en lloguer de temporada, es destinin a l'apartament turístic o que ni tan sols es posin en lloguer.
"El problema és que tenim una política processal en què els procediments oberts en els quals un privat vol recuperar el seu habitatge per impagament de renda s'allarguen en el temps i impedeixen que el petit propietari recuperi el seu actiu per tornar-lo a posar en lloguer", ha expressat aquest dimarts en una entrevista a Betevé, recollida per Europa Press.
Gay ha considerat que la solució a la problemàtica de l'habitatge és "sacsejar el mercat", un fet que, segons diu, necessita les sinergies de totes les parts.
POLÍTIQUES IMPLEMENTADES
Ha sostingut que és un problema estructural al qual s'ha de donar resposta des de totes les administracions i ha remarcat les polítiques que el govern municipal ha desplegat des que va arribar al poder, com l'eliminació dels pisos turístics el 2028, la declaració de Barcelona com a zona tensionada i el topall del preu dels lloguers.
Així mateix, ha considerat que l'alcalde Jaume Collboni ha tingut la "valentia" d'implementar una mesura com el Mayors for Housing per reivindicar en l'àmbit europeu la importància d'aquesta qüestió i reclamar fons per construir més habitatge protegit.
"Hem entregat 1.700 claus de lloguer social quan havíem promès entregar-ne 2.000 en tot el mandat, estem en 5.000 més en execució, més de les que ens havíem compromès i tenim a disposició sòl per construir més de 10.000 habitatges més, la qual cosa es tradueix en un compromís ferm", ha conclòs.