Gay afirma que la por de tenir inquilins morosos provoca que hi hagi més lloguer temporal a Barcelona

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha afirmat que la por dels propietaris de tenir inquilins morosos ha provocat que molts habitatges es posin en lloguer de temporada, es destinin a l'apartament turístic o que ni tan sols es posin en lloguer.
"El problema és que tenim una política processal en què els procediments oberts en els quals un privat vol recuperar el seu habitatge per impagament de renda s'allarguen en el temps i impedeixen que el petit propietari recuperi el seu actiu per tornar-lo a posar en lloguer", ha expressat aquest dimarts en una entrevista a Betevé, recollida per Europa Press.
Gay ha considerat que la solució a la problemàtica de l'habitatge és "sacsejar el mercat", un fet que, segons diu, necessita les sinergies de totes les parts.