La Fundació Hàbitat3 celebra el 10è aniversari valorant el seu impacte en el dret a l'habitatge

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Hàbitat3 va celebrar dimarts el seu 10è aniversari amb un acte en què es va posar en valor la trajectòria de la fundació i l'impacte que ha tingut en la lluita pel dret a l'habitatge, aprofundint en el teixit d'aliances amb administracions públiques, entitats socials i empreses col·laboradores, segons han informat en un comunicat.

"La clau de l'èxit de la fundació ha estat reunir-nos amb tothom i no demonitzar ningú per trobar solucions al dret a l'habitatge", ha dit la presidenta d'Hàbitat3, Carme Trilla, després de destacar que en aquesta dècada el model de la fundació ha estat, segons la seva opinió, rodó, de seguretat per als propietaris i seguretat per als inquilins.

L'acte ha commemorat que fa una dècada que es va signar el primer contracte de lloguer i es va donar la primera clau a una família i, en l'actualitat, gestionen més de 1.300 habitatges per a més de 3.500 persones en situació de vulnerabilitat.