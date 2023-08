Francos: "Si el TAD accepta la nostra denúncia Rubiales serà suspès sine die"

El president del CSD diu que la UEFA no ha rebut la denúncia de la RFEF per presumpta ingerència del Govern central

"Estic preocupat: fa dues setmanes estàvem millor situats per organitzar el Mundial de 2030 que avui"



TARRAGONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, ha subratllat que si el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) accepta la denúncia del Consell contra l'ex president de la RFEF Luis Rubiales pel petó a la internacional Jenni Hermoso després de la final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda "serà suspès sine die".

En una roda de premsa en la subdelegació de Govern a Tarragona, Víctor Francos, qui ha dit tenir la "obsessió" per informar "al minut", ha ditque el Govern no "estará pendent ni dependent del que facin altres organismes" en el 'cas Rubiales'.

"No tenim informació de la resolució del TAD, que té els seus temps. Seguim pensant que la nostra denúncia té totes les característiques i fonaments jurídics perquè sigui atesa com a falta molt greu i, en aquest moment, activaríem els nostres mecanismes. No tenim notícies del TAD i respectem la seva independència. Si arriba la resolució acceptant la nostra denúncia la suspensió serà 'sine die' fins que el TAD resolgui judicialment", ha recalcat.

Respecte a la reunió aquest dilluns del president en funcions de la RFEF, Pedro Rocha, amb els responsables de la federacions territorials, Francos ha dit que ha intentat fer-los arribar el que espera la societat espanyola: "Que la RFEF no torni a donar l'espectacle del divendres passat". "Esperem que estiguin a l'altura, ho desitjo amb totes les meves forces", ha afegit.

"NO EM VAN AGRADAR ELS APLAUDIMENTS DE VILDA I DE LA FUENTE"

El president del CSD va expressar el seu "respecte" per la decisió de la mare de Luis Rubiales de declarar-se en vaga de gana perquè, segons ell, no s'imagina "a una mare que no defensi a un fill", encara que sí ha estat crític amb els aplaudiments dels seleccionadors masculí i femení, Luis de la Fuente i Jorge Vilda, a l'Assemblea de la RFEF divendres passat.

"No hi ha hagut mai un Govern que decideixi pels seleccionadors. A mi no em van agradar els aplaudiments. Parla Víctor Francos. Quan es parla de feminisme, no em va agradar el que es va dir i com es va aplaudir. Les conseqüències ha de decidir-les la federació. No em dedico a dir qui ha de dimitir. Dels seleccionadors nacionals no puc opinar, però ni em van agradar els aplaudiments ni em va agradar l'Assemblea. Algunes coses van ser tan tristes que això no es pot tornar a repetir", va indicar.

D'altra banda, el màxim responsable del CSD ha assegurat no tenir "coneixement" ni de la denúncia de la RFEF per presumpta ingerència del Govern central en el 'cas Rubiales' ni que la UEFA l'hagi rebut. "Estem molt tranquils perquè estem actuant sobre la legalitat vigent dins dels paràmetres amb els quals s'actua amb totes les federacions nacionals".

En aquest sentit, Francos s'ha declarat tranquil sobre la participació de la selecció espanyola en competicions internacionals. "Intentar dir que la selecció no pugui jugar en competicions europees o mundials deixi'm que ho dubti", ha dit.

Per contra, sí que ha admès que les opcions d'organitzar el Mundial de 2030 han disminuït. "Estic preocupat: fa dues setmanes estàvem millor situats per organitzar el Mundial que avui, però som un Govern tossut i podem explicar a la FIFA i la UEFA que l'esport i el futbol espanyol no és el que s'ha vist aquests dies".

Francos ha informat que aquest dilluns ha parlat amb un vicepresident de FIFA per "canalitzar una situació que per a ells no és còmoda". "Un fet particular no pot entelar un objectiu col·lectiu".

"YOLANDA DÍAZ ACTUA AMB BONA FE"

Igualment, el president del CSD s'ha declarat "absolutament respectuós" amb la vicepresidenta del Govern en funcions, Yolanda Díaz, qui ha dit que es podia haver actuat amb major celeritat en el cas Rubiales.

"Actua amb tota la bona fe del món. Si haguéssim atès a la primera denúncia de Sumar no es podia suspendre a Rubiales. Hi ha gent que ens espera en la falta de rigor i nosaltres estem en el rigor. Tot el que diu ho fa pel bé del futbol espanyol. Estem fent tot el que podem perquè les coses van el més ràpid i tan bé com sigui possible".

"No és just dir que hem actuat més tard que la FIFA. Nosaltres no podíem. Li exigim a la RFEF unes mesures i que s'implementessin abans que acabés l'Assemblea. I si no ens vèiem obligats a actuar. La FIFA si podia actuar el dimarts. Per què no ho va fer? Perquè tenia un principi de prudència. Serà que ha actuat prudentment com el Govern d'Espanya", ha afegit.

A Rubiales li hauria dit: "'Havies d'haver marxat el divendres'". Francos ha anunciat que en els propers dies comunicaran a les federacions que han d'adaptar els seus estatuts per complir la paritat en els seus òrgans de direcció. "Això demostra un compromís del Govern amb la paritat en els òrgans del futbol i de tots els esports", ha sentenciat.