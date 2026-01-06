Francesc Torralba, Premi Josep Pla: "En contextos de foscor és quan necessitem més" l'esperança

Lorena Sopêna - Europa Press
El filòsof Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla 2026 amb 'Anatomia de l'esperança', ha definit la seva obra com un assaig sobre l'esperança: "En contextos de foscor, és quan més necessitem aquesta virtut".
En roda de premsa aquest dimarts després de rebre el premi, ha defensat que fer un assaig sobre l'esperança és "transgressor i disruptiu" a l'actualitat, i ha remarcat que sense esperança no hi ha compromís ni canvi.
"Només canvien les coses els que tenen esperança", ha subratllat Torralba, per qui l'esperança té un punt irracional que fa que sorgeixi en els moments més foscos.
"NO DEIXAR Al LECTOR ABATUT"
Torralba ha afirmat que un llibre ha de ser edificant, que "no deixi el lector abatut", sinó amb ganes de viure i comprometre's i que això només es pot fer si existeix esperança.
Ha dit que ha buscat articular un discurs intel·lectualment sòlid sobre l'esperança i que el lector no pensi que és ingenu, i que s'allunyi d'aquells que veuen un futur distòpic o fosc.
Francesc Torralba ha subratllat que la tendència és ser hermètic i impermeabilitzar-se, però ha afegit que "sense esperança no hi ha compromís ni canvi possible".
Per això, davant del desencís que observa, proposa un assaig "contracultural", que no s'observa amb tanta freqüència en la taula de novetats.
Torralba ha guanyat el 58 Premi Josep Pla de prosa, dotat amb 10.000 euros, en una edició a la qual s'havien presentat 42 originals.
L'assaig, que es va presentar al premi amb el títol 'El combat contra el desencís' sota el pseudònim Regina Climacus, explora a partir de la filosofia, la literatura i l'experiència els mecanismes que sostenen l'esperit quan tot sembla perdut.