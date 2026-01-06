Francesc Torralba guanya el Premi Josep Pla 2026 amb l'assaig 'Anatomia de l'esperança'

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El filòsof i teòleg barceloní Francesc Torralba ha guanyat aquest dimarts el 58 Premi Josep Pla de prosa en català, dotat amb 10.000 euros, amb l'assaig 'Anatomia de l'esperança', ha anunciat el jurat.
L'assaig, que es va presentar al premi amb el títol 'El combat contra el desencís' sota el pseudònim Regina Climacus, explora a partir de la filosofia, la literatura i l'experiència els mecanismes que sostenen l'esperit quan tot sembla perdut.
Quan ha rebut el premi, Torralba ha assegurat que és "un assaig sobre l'esperança" i sobre com fer un discurs sobre l'esperança que tingui legitimitat intel·lectual.
Ha afirmat que fer un discurs sobre l'esperança és un "exercici intel·lectual complex", i ha dit que s'ha allunyat d'aquells que acostumen a ser ingenus o distòpics.
El jurat, format per Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano i l'editora Glòria Gasch, ha seleccionat l'obra entre els 42 originals presentats al guardó i l'obra es publicarà el 4 de febrer.
Torralba (Barcelona, 1967), el pensament del qual s'orienta cap a l'antropologia filosòfica i l'ètica, ha publicat gran quantitat d'articles i llibres entre els quals figuren 'El sentit de la vida', 'Córrer per pensar i sentir', 'Saber dir no', 'Món volàtil', 'La vida secreta de la pregària', 'L'ètica algorítmica' i 'No hi ha paraules. Assumir la mort d'un fill'.
'Anatomia de l'esperança' succeeix com a guanyador del Premi Josep Pla al també assaig 'L'art de ser humans', de David Bueno, en un any en què entre els 42 originals presentats figuraven novel·les històriques, narrativa memorialística i intimista, dietaris, obres d'assaig, de gènere fantàstic i thrillers.