La fortificació ibèrica de Montgròs (Barcelona) es podrà visitar a la tardor de franc

SPAL DIPUTACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona ha organitzat aquesta tardor unes jornades gratuïtes de descoberta de la fortificació ibèrica de Montgròs, dins el parc natural del Montseny, per acostar a la ciutadania "una de les fortificacions ibèriques més destacades de Catalunya".
Les visites guiades seran els dies 27 de setembre, 4 i 11 d'octubre, 1 i 22 de novembre, i 6 i 13 de desembre amb reserva prèvia i amb un aforament de 25 persones, informa la corporació en un comunicat aquest dimarts.
Es farà un recorregut circular a l'entorn de la muralla, "des d'on es podrà entendre el paper estratègic de l'enclavament en el control d'una de les principals vies de comunicació entre la plana de Vic i la costa".