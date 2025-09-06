La Font Màgica de Montjuïc reprendrà l'activitat el dia de la Mercè

BARCELONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
La Font Màgica de Montjuïc reprendrà l'activitat després de les obres de millora i rehabilitació el dimecres 24 de setembre, coincidint amb les celebracions de la Mercè a Barcelona.
El Piromusical de la Mercè, el diumenge dia 28, serà el primer espectacle d'aigua, llum i so de la font renovada, informa l'ajuntament en un comunicat aquest dissabte.
Les obres de la font han permès millorar el sistema de telecontrol, amb un sistema tecnològic més flexible, robust i fiable, a més de 680 focus led que han substituït els 4.670 focus de llum blanca que hi havia fins al moment, amb la qual cosa s'ha aconseguit la mateixa il·luminació amb menys potència.
El consistori assegura que, des de juliol, s'han dut a terme proves a la font per revisar el funcionament, els circuits, les vàlvules i tots els components del sistema hidràulic.
A partir del 2 d'octubre els espectacles tornaran en el seu horari habitual, de dijous a dissabte entre les 21 i 22 hores i, al novembre i desembre, entre les 20 i 21 hores.
Aquesta és la primera gran actualització del sistema de control de la font des dels anys 90, feta en el marc del Pla Endreça, amb una inversió prevista de 6,6 milions d'euros fins al 2028 per millorar 78 fonts de la ciutat.
SEQUERA
Des del mes d'abril es van aixecar les restriccions per sequera i, des de llavors, el consistori ha anat engegant les fonts a mesura que les revisava.
Actualment, prop d'un 65% de les fonts de la ciutat estan en funcionament i, a partir d'octubre, s'engegaran 70 fonts ornamentals amb una superfície superior als 100 m2.