La Font Màgica de Montjuïc a Barcelona comença a fer proves amb aigua

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha començat aquesta setmana les proves amb aigua a la Font Màgica de Montjuïc, al tram final de les obres com a part del manteniment després d'un període d'inactivitat, per la sequera i per obres de rehabilitació.

Ha començat a omplir-se el got de la font amb aigua freàtica per a les proves d'estanqueïtat, i en les setmanes entrants es provarà la resta de circuits, sortidors, il·luminació i so, informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

Després d'aquestes proves començaran les proves de recirculació de l'aigua per garantir el bon funcionament hidràulic de les bombes, els sistemes de filtració i l'operativitat de la font.

Al setembre s'iniciaran les proves conjuntes d'aigua i llum, i quan s'acosti la festa major de la Mercè es faran les proves del piromusical.

Les obres formen part del Pla Endreça, que destina 6,6 milions d'euros a la millora i rehabilitació de les fonts ornamentals de la ciutat fins al 2028.