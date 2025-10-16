Foment celebra el fracàs de l'OPA: "Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell"

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha assegurat aquest dijous a la nit, després de fracassar l'OPA del BBVA, que "Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell".
"Foment del Treball valora molt positivament que l'OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell hagi decaigut", ha escrit en una anotació a la xarxa 'X' recollit per Europa Press.
"Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell i la seva pervivència facilitarà que torni a liderar l'economia espanyola", ha afegit la patronal catalana.