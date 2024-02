El FMI creu que l'acord d'associació d'Andorra amb la UE "beneficiarà" l'economia del país

Es presenten les conclusions de l'informe de l'exercici 2023



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha assegurat en les conclusions de l'informe sobre Andorra del 2023 que l'economia andorrana es "beneficiarà" de l'acord d'associació amb la Unió Europea.

Així ho ha explicat el sotsdirector de les oficines del FMI a Europa, Rodolphe Blavy, durant la roda de premsa aquest dijous de presentació de les conclusions de l'informe sobre el Principat.

Segons Blavy, la participació al mercat únic europeu serà "una eina de diversificació" de l'economia andorrana.

A més, l'organisme ha destacat positivament que l'acord "no estableix restriccions" en la sobirania fiscal del país.

Així, la secretària d'estat d'Assumptes Financers Internacionals, Noelia Souque, ha explicat que el FMI ressalta que l'acord "té en compte les especificitats" del Principat, com per exemple el respecte a les quotes migratòries, ha dit literalment.

FINANCES PÚBLIQUES

L'informe també assenyala que la "disciplina pressupostària" ha contribuït a tenir unes bones finances públiques.

Concretament, destaca els superàvits fiscals registrats en 2022 i 2023 i "l'increment sòlid" dels impostos directes com a resultats del creixement de l'economia.

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que l'organisme ressalta que el Govern ha fet "una estratègia eficaç" de la gestió del deute, amb un cost mitjà de l'1,34% sense necessitat de refinançar-la fins a 2027.

També ha concretat que l'endeutament representa el 36% del PIB i la previsió de reducció serà "fins al 30% en 2028".

Per Lladós, aquesta situació avala al Govern per seguir amb la política fiscal iniciada, i demostra que amb "la bona gestió" juntament amb el creixement de l'economia i sense tocar els tipus impositius es poden dur a terme inversions en habitatge, salut i infraestructures necessàries per al futur, ha dit.

L'informe del FMI també destaca la recuperació de l'economia andorrana després de la Covid-19, amb un creixement real del PIB en 2023 del 2,3%, "dels augments més alts d'Europa".

SECTOR FINANCER

L'informe també remarca la "solidesa" del sector financer gràcies a la capitalització, liquiditat i rendibilitat del sector bancari, amb ràtios de capital i liquiditat per sobre dels requerits i de les mèdies europees, exposen.

A més, recull que el Principat gaudeix dels "millors estàndards internacionals de gobernança i transparència".

Sobre aquesta qüestió, Souque ha ressaltat que els mecanismes de prevenció del blanqueig estan "totalment" alineats amb les millors practiques internacionals.

D'altra banda, el FMI assenyala com a "principals reptes" del país l'habitatge, la sostenibilitat de les pensions i del sistema sanitari, així com tots aquells derivats del canvi climàtic.