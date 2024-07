Flores (TMB) defensa posar en marxa la L9 entre Sagrera i Lesseps sense tenir acabada tota la línia

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, s'ha mostrat favorable a activar el tram de la L9 del Metro entre la Sagrera i Lesseps sense tenir acabada tota la línia: "Els veïns ho agrairan".

"En lloc de tenir un túnel fet i aturat, pots estrenar-lo abans i no esperar a que sigui una inauguració conjunta de tota la línia", ha apuntat en una entrevista del 'Ara' recollida per Europa Press.

No obstant això, en preguntar-se-li si hi ha alguna previsió per avançar la posada en marxa d'algun tram d'aquesta línia, Flores ha afirmat que l'última paraula la té la Generalitat.

AMPLIAR LA L1 I LA L2

Flores ha celebrat que aquest any es puguin aconseguir els 700 milions de passatgers en les línies de bus i Metro de TMB, la qual cosa assegura que implica renovar i ampliar la flota de trens i busos, així com ampliar la infraestructura.

En aquest sentit, ha explicat que veu important que la L1 arribi a Badalona (Barcelona) per donar un millor servei als veïns i per als tallers que TMB projecta en aquesta ciutat.

TRAVESSAR MONTJUÏC

En el cas de la L2, Flores ha dit que és una "necessitat estratègica" que sobrepassi la muntanya de Montjuïc i comuniqui amb el nou barri de la Maria del Prat Vermell, on podria arribar a 40.000 persones i on s'hauria de connectar amb la L9.

En preguntar-se-li si veu viable que el Metro travessi Montjuïc, ha recordat que hi ha un projecte des de fa anys que es va guardar en un calaix: "Es tracta d'agafar-lo, actualitzar-lo i impulsar-lo, però el camí ja està traçat".