La fira 'Terra i Gust' de Barcelona celebra la seva sisena edició amb 14 restaurants de proximitat

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
La fira d'alimentació sostenible 'Terra i Gust' celebrarà la seva sisena edició del 25 al 27 de setembre al Parc de la Ciutadella de Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè i centrada enguany en el comerç de proximitat, reunint 14 restaurants que aposten per la gastronomia responsable.
La trobada, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat i Slow Food Barcelona, reunirà a 14 restaurants de proximitat que oferiran 28 platerets diferents, la meitat d'ells vegetarians, segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Entre els establiments participants figuren locals de proximitat i el restaurant Uniko, en representació de Xangai com a ciutat convidada.
L'oferta es completa amb sis productors de cervesa artesana seleccionats pel Barcelona Beer Festival, cellers de vi natural, parades de sis productors locals i elaboradors de cafè i gelats artesans.
L'espai 'Aula de Cuina' acollirà demostracions culinàries a càrrec de xefs com Rafa Peña, Artur Martínez o Wenbin Peng, en una edició vinculada a la designació de Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026.
Durant el cap de setmana, el parc disposarà de l''Espai Consum Responsable', amb tallers, espectacles i activitats lúdiques sobre la prevenció del malbaratament alimentari.