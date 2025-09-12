Fira.- GSMA es defineix com esdeveniment "unificador" davant la possible absència d'Israel al MWC

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La GSMA, patronal que organitza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, s'ha definit com esdeveniment "unificador" de l'ecosistema mòbil, davant de la possible absència d'Israel a l'edició 2026 del congrés mundial de mòbils, afirma GSMA aquest divendres en un comunicat al que ha tingut accés Europa Press.
Ho fa després que el diari islaelí 'Haaretz' publiqués, a través d'una carta a la qual ha tingut accés, que el ministre de Comunicacions israeliana, Shlomo Karhi, ha ordenat a les empreses tecnològiques del país que no assisteixin a la propera edició de l'esdeveniment, que se celebrarà al març de 2026.
Segons el diari, el ministre explica que la decisió respon a les accions contra Israel del Govern espanyol, al que acusa d'impulsar "polítiques antisemites i pel seu suport sistemàtic a Hamás", a més de reconèixer l'Estat palestí.
La GSMA ha afirmat que són "conscients que la situació global pot impactar en la decisió dels participants" d'assistir als seus esdeveniments.
Defineix el MWC com "esdeveniment unificador que reuneix l'ecosistema mòbil per fer progressar les vies i els mitjans pels quals la connectivitat, la base mateixa de la tecnologia, garanteix el progrés de persones, indústria i societat".
A més, ha posat l'accent em que la seva voluntat és oferir un MWC26 Barcelona "excepcional i seguir reunint als seus participants al març de 2026 per donar forma al futur de la connectivitat".
PEDRO SÁNCHEZ
Aquest dilluns, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar un paquet de nou mesures per "parar el genocidi a Gaza, per perseguir als seus executors i per donar suport a la població palestina".
Entre elles destaca l'aprovació d'un decret llei per formalitzar l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a Espanya als qui participin directament en el genocidi.
"Una cosa és protegir el teu país, protegir a la teva societat i una altra molt diferent bombardejar hospitals i matar de gana a nens i nenes innocents", va afirmar el president del Govern espanyol, recordant que ja hi ha més de 63.000 morts, més de 159.000 ferits i unes 250.000 persones en risc de fam.
AJUNTAMENT DE BARCELONA
L'ordre del ministre israelià també arriba després de la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de trencar relacions amb Israel al juliol, en un document en el qual també demanava a Fira de Barcelona, on se celebra l'MWC, no acollir "pavellons d'Israel" ni de les seves empreses armamentístiques.
A l'agost, el govern de Benjamin Netanyahu va vetar l'entrada al país de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que tenia previst visitar Ramallah i Belén (Cisjordània), on havia estat convidat pels seus alcaldes.