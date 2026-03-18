La Diputació de Barcelona assisteix al Saló de l'Ensenyament per combatre la "infoxicació"

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona participa en el Saló de l'Ensenyament, que se celebra al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona des d'aquest dimecres fins a aquest diumenge 22 de març, per dotar els joves d'eines contra la "infoxificació, entesa com l'exposició a l'excés d'informació sense filtres i de manera desordenada".
La corporació també ofereix orientació personal i professional, mentre que l'Institut del Teatre, fundat per la Diputació el 1913, acostarà als joves una oferta àmplia formativa en arts escèniques i dansa, ha informat en un comunicat.
Així, l'estand d'Educació de la Diputació de Barcelona estarà situat al pavelló 1, on també es podran dur a terme activitats d'orientació i autoconeixement.