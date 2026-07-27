Finalitza la reforma de la BV-2138 a Torrebusqueta (Barcelona), que guanya un tram per als vianants

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha enllestit la reforma de la BV-2138 a l'altura de Torrebusqueta, al tram entre la BP-2121 i el carrer Piscina, que ha estat dotat amb un itinerari que dona preferència als vianants.
El vicepresident quart i diputat d'Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic, Marc Castells, va inaugurar dissabte el nou tram, d'uns 200 metres i de plataforma única, explica la Diputació en un comunicat aquest dilluns.
La reforma també ha aconseguit millorar les condicions d'ombra en els desplaçaments a peu cap a la piscina municipal, que es concentren a l'estiu, a més d'afavorir la percepció de canvi d'un entorn interurbà a urbà de manera progressiva.