Finalitza la protesta contra la desfilada Louis Vuitton del Park Güell de Barcelona

Detingut un manifestant per presumpte atemptat contra agents de l'autoritat



BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La protesta contra la desfilada de Louis Vuitton en el Park Güell de Barcelona ha finalitzat sobre les 21.30 hores a l'encreuament de la Ronda del Guinardó amb el carrer Camèlies.

Durant la protesta, que ha començat sobre les 19, hi ha hagut tensió i enfrontaments entre alguns manifestants i agents dels Mossos d'Esquadra, a la confluència del carrer Escorial amb Travessera de Dalt --on els manifestants han tallat el tràfic i han llançat objectes al cordó policial--.

Alguns mossos han donat cops de porra a alguns manifestants, i hi ha hagut manifestants que han escampat farina per sobre d'un cotxe i han simulat una desfilada.

S'ha detingut a un home per un presumpte atemptat a agents de l'autoritat, encara que el delicte "podria canviar posteriorment per un delicte de resistència", segons fonts coneixedores han explicat a Europa Press.

MÉS DE 100 MANIFESTANTS

La protesta ha començat a les 19 a la rambla Mercedes, una hora abans de la desfilada, on més de 100 manifestants s'han concentrat amb el lema 'Els barris no som una passarel·la per a la seva desfilada', i han corejat 'La ciutat no és un parc temàtic', fent sonar cassoles i xiulets, i han impedit el pas d'alguns vehicles entre la rambla Mercedes i el carrer Larrard.

Sobre les 19.30 s'han desplaçat pel carrer Larrard cap a Travessera de Dalt, on han tallat el trànsit, que s'ha restablert sobre les 20.35, i a les 20.50 han arribat al carrer Ana María Matute, relativament prop d'un dels accessos al parc.

Els manifestants no han pogut apropar-se en cap moment a les entrades del parc, ja que hi havia agents dels Mossos formant un cordó policial i estaven els accessos barrats amb metres de distància perquè no poguessin aproximar-se.

MOBILITZACIONS DURANT LA SETMANA

Diverses persones ja es van concentrar aquest dimarts davant de la botiga de Louis Vuitton del Passeig de Gràcia amb la pancarta 'El vostre luxe és la nostra misèria', i el dimecres familiars d'alumnes de l'escola propera Baldiri Reixac van convocar una concentració al carrer Olot.

Les mobilitzacions van començar després que el Consell Veïnal del Turó de la Rovira informés en una anotació en 'X' de desperfectes patrimonials al parc durant el muntatge de la desfilada, mentre que fonts municipals consultades per Europa Press van assegurar que els preparatius de la desfilada es van fer "sota estrictes mesures de seguretat per protegir el patrimoni".

AFECTACIONS DE MOBILITAT

Fonts municipals van informar a Europa Press aquest dimarts d'afectacions de mobilitat per la desfilada d'aquest dijous als carrers Olot, Santuari de Sant Josep de la Muntanya, Larrard i Marianao, en les quals s'ha prohibit estacionar vehicles i a partir de les 17.00 només s'ha permès l'accés a peu i en vehicles als veïns.

Aquest divendres l'exalcaldesa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, va exigir a l'alcalde, Jaume Collboni, "rectificar" en el dispositiu de la desfilada, en una carta recollida per Europa Press.

La regidora de Promoció Econòmica, Raquel Gil, va assenyalar que des de l'Ajuntament sempre vetllen per a que l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments no provoqui molèsties o incidències als veïns.

Gil va recalcar que la desfilada de Louis Vuitton és "una gran oportunitat" per al sector de la moda a Barcelona i Catalunya, en termes de llocs de treball i captació d'oportunitats per al talent.

EL SECTOR EMPRESARIAL

Aquest mateix dijous, fonts del sector empresarial han defensat que la ciutat aculli una desfilada d'aquesta importància, en considerar que afavoreix que al capital catalana sigui referent internacional, i han destacat també que Financial Times acabi d'anunciar que al 2025 farà a Barcelona la conferència del diari sobre el sector del luxe.

Les mateixes fonts han ressaltat que la desfilada s'emmarca en la Copa Amèrica de Vela a Barcelona (on la signatura francesa té dues botigues) i que el millor lloc per fer-ho és el Park Güell, perquè enalteix a l'arquitecte Antoni Gaudí i tota la ciutat, amb afectacions que consideren puntuals per a veïns i visitants.

A més han defensat que el sector del luxe contribueix a la qualitat, concepte que també defensen per a Barcelona amb l'objectiu de tenir visitants que busquin a la ciutat cultura, gastronomia, coneixement i experiència.