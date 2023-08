El final de la segona etapa de la Volta a Barcelona afectarà aquest diumenge 17 línies de bus

Les restriccions de mobilitat per la competició se sumen a l'operació tornada de vacances

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El final de la segona etapa de la Volta Ciclista a Espanya, que tindrà lloc a Barcelona aquest diumenge, afectarà 17 línies de bus, per la qual cosa l'Ajuntament de la capital catalana demana moure's "únicament i exclusivament" amb metro durant les hores que duri l'esdeveniment.

Aquesta etapa començarà a Mataró (Barcelona) a les 12.45 hores i acabarà a Barcelona ciutat: els ciclistes entraran des de l'Hospitalet de Llobregat per la Gran Via i faran la pujada de Montjuïc fins a acabar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en una arribada prevista entre les 16.30 i les 17.30 hores, de manera que els talls es faran a partir de les 15 hores.

Tanmateix, des de les 10 hores s'aniran establint algunes restriccions dinàmiques, en funció de les necessitats de l'organització, i els vehicles aparcats a la zona del recorregut tindran prohibit l'aparcament des del dia anterior.

El recorregut serà: Gran Via, plaça Espanya, avinguda Reina Maria Cristina, Francesc Ferrer i Guàrdia, Polvorí, Túnel de la Foixarda, camí de la Foixarda, carrer de la Foixarda, avinguda dels Montanyans, el carrer Mirador del Palau Nacional, el passeig de Santa Madrona, l'avinguda de Miramar, el carrer de Torreforta, la carretera de Montjuïc, el carrer del Castell, el passeig del Migdia, el carrer del Foc i la dels Jocs del 92 i l'avinguda de l'Estadi.

Les línies de bus que es veuran afectades són la D20, H12, H16, V5, 13, 46, 55, 65, 67, 68, 79, 94, 95, 109, 125, 150 i la ruta vermella del Bus Turístic, per la qual cosa es reforçarà el servei de metro en les línies que donen servei a les zones afectades per la restricció del transport públic a la superfície.

A més, el servei de la xarxa Trambaix del tramvia es podrà veure afectat puntualment entre les 16.45 i les 17.15 hores entre les parades de Cornellà Centre i Les Aigües, en uns horaris que Tram recorda en un comunicat que són aproximats i que dependran del desenvolupament de l'esdeveniment.

OPERACIÓ TORNADA

La Guàrdia Urbana recomana a les persones que es vulguin acostar al circuit per veure'l escollir un punt de tot l'itinerari i quedar-s'hi, perquè "tots els punts són bons".

Tenint en compte que la celebració de la Volta coincideix aquest cap de setmana amb l'operació tornada de les vacances, l'Ajuntament ha demanat als ciutadans que avancin la tornada en la mesura del possible per evitar les restriccions.

L'itinerari del circuit no és tancat i per entrar a la ciutat es podrà fer per les Rondes, i la Gran Via estarà oberta en sentit Llobregat-Besòs: "A través dels túnels de plaça Espanya i Glòries es pot creuar la ciutat", explica la Urbana.