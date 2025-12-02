La FIL de Guadalajara (Mèxic) homenatja a Carmen Balcells amb Mendoza i Riera

Els escriptors destaquen la seva generositat i el canvi que va impulsar a la indústria editorial
GUADALAJARA (MÈXIC), 2 (EUROPA PRESS)
La Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara ha homenatjat a l'agent literària Carmen Balcells (1930-2015) en un acte que ha comptat amb la presència dels escriptors Eduardo Mendoza i Carme Riera i el periodista Xavi Ayén i que s'inclou dins de la programació de Barcelona com a ciutat convidada.
Juntament amb el conseller delegat de Planeta per a Amèrica Llatina, José Calafell, han repassat aspectes de la personalitat de la 'Mamá grande', com li deia Gabriel García Márquez, la seva relació amb els autors i editors i el seu paper en el 'boom llatinoamericà'.
"Em va canviar la vida", ha assegurat Carme Riera, que ha destacat la generositat i la capacitat empàtica de Balcells i com tractava als seus 'clients' --com deia als seus representats--.
Riera, que va escriure la biografia 'Carmen Balcells, traficant de paraules', ha definit a l'agent com una persona irrepetible que va lluitar pels autors, la literatura i Barcelona, una ciutat que ha considerat que li "deu moltes coses".
Eduardo Mendoza ha dit que Balcells "va organitzar el canvi" a la indústria editorial respecte els drets dels autors, va recolzar a editors en els seus primers passos i era una gran lectora i crítica amb els manuscrits.
A més de representar a autors del 'boom llatinoamericà', Mendoza ha volgut recordar que també ho va ser d'autors espanyols com Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán o ell mateix, i ha assegurat que li deuen "tant o més" que els escriptors iberoamericans.
PROFESSIONALITZACIÓ DE L'ESCRIPTOR
El periodista Xavi Ayén, autor de 'Aquellos años del boom', ha considerat que Balcells va crear el món editorial en el qual ara s'habita i va ajudar al fet que es professionalitzés l'ofici d'escriptor: "Era capaç de negociar un contracte fins a la mort i tenir al mateix temps actes d'extrema generositat".
Ayén ha explicat que una de les "espines" de Balcells va ser que no es concretés el seu somni de crear a Barcelona un arxiu d'autors, el Latinitatis Patria, consultable per a investigadors i públic, i ha dit que els estudiosos del 'boom llatinoamericà' s'han de desplaçar a Estats Units per consultar arxius.
El conseller delegat de Planeta per a Amèrica Llatina, José Calafell, ha destacat la "personalitat genial" tant en el plànol editorial com humà, i ha afirmat que Balcells tenia un altre estil que els agents literaris convencionals.