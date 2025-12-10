El festival Llum BCN 2026 se celebrarà del 6 al 8 de febrer amb 12 artistes i 18 escoles

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El festival Llum BCN 2026 arribarà a la 15a edició del 6 al 8 de febrer amb el lema 'Paisatges nocturns', i comptarà amb la participació de 12 artistes i creadors professionals i 18 escoles de grau universitari de disseny, arts i arquitectura.
En un comunicat aquest dimecres, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha detallat que el certamen comptarà amb la participació del cineasta Albert Serra, l'artista Laia Estruch i els dissenyadors Roland Mariacher i Werner Huber, de l'estudi Mo:Ya, entre d'altres.
Per la seva banda, la direcció artística del festival ha anat a càrrec de Maria Güell i comptarà amb la curadora internacional de Birgit Lill-Schnabl, mentre que la imatge gràfica de la nova edició la porta l'estudi creatiu DAQ.