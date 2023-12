El Festival de la Infància de Barcelona preveu rebre 30.000 visitants fins al diumenge

Mobile World Capital Barcelona participa per primera vegada amb un projecte sobre tecnologia



BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Infància ha començat aquest dimecres en el recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona amb la previsió d'acollir uns 30.000 visitants fins al diumenge que participaran en les més de 60 activitats lúdiques que s'organitzen a la Plaça de l'Univers i al Palau 2.

La iniciativa, organitzada per Fira de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i produïda per Evident Events, proposa activitats com una pista de patinatge, circuits d'aventura i obstacles, un laberint en una selva, tallers de cuina i inflables.

Altres activitats que podran fer les famílies són jugar a videojocs i participar en experiències de realitat virtual, així com un circuit de seguretat vial amb bicis, jocs de construcció, pintura i manualitats, i també 35 espectacles de teatre, música i màgia.

Aquest any, com a novetat, el festival compta amb l'espai 'Mini' per a bebès i nens de fins a 4 anys amb ludoteca, àrees per a l'experimentació sensorial, cotxes d'època, contes, titelles i espectacles.

El públic pot accedir en dos horaris: de matí (de 10 a 15) o de tarda (de 17 a 21), excepte el diumenge, que només estarà obert al matí.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat el festival aquest dimecres al matí al costat de la tercera tinent d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, i la regidor de Promoció Econòmica i presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil.

També han acompanyat a l'alcalde la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de la Generalitat, Meritxell Borràs; la presidenta del Festival, Núria Basi, i el director general de Fira, Constantí Serrallonga.

MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA

Per primera vegada, Mobile World Capital Barcelona participa al festival amb el projecte Feel The Technology, que "cerca proporcionar una experiència personalitzada i gamificada" sobre tecnologies disruptives com la realitat immersiva, el metavers i la intel·ligència artificial.

L'objectiu és "humanitzar la tecnologia i facilitar l'accés a la innovació digital de forma lúdica, senzilla i educativa" a través d'una experiència que aquest 2023 ha visitat ciutats com Shanghái, Las Vegas i Frankfurt, entre d'altres.