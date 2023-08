La Festa Major de Sants de Barcelona comença aquest dissabte amb 12 carrers decorats

Hi haurà més de 400 activitats programades fins el 27 d'agost

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

La Festa Major del barri de Sants de Barcelona començarà aquest dissabte amb 12 carrers decorats i més de 400 activitats programades per les comissions de festes, entitats i equipaments, en un any en el qual es torna a la programació habitual, amb actes unitaris, després de la pandèmia.

Les festes, que s'allargaran fins el 27 d'agost, començaran oficialment a les 20.00 hores amb la lectura del pregó al Parc de l'Espanya Industrial a càrrec de membres de la Companyia Elèctrica Dharma, que commemoren els 50 anys de la formació, informa l'Ajuntament en un comunicat.

Durant nou dies, els carrers, places i equipaments de Sants acolliran centenars d'activitats, de les quals prop de 140 són concerts, tot i que també hi haurà present la cultura popular, els actes de carrer per a totes les edats, competicions esportives i gastronomia.

A més, aquest any destaca que els Castellers de Sants celebren els seus 30 anys d'història i la Comissió de Festes del carrer Alcolea de Dalt en fa 40.

VISITES PELS CARRERS

Tot entre un ambient festiu que serà potenciat amb la decoració de 12 carrers, pels quals es faran visites orientades a persones amb autisme i també visites guiades amb audiodescripció per a persones amb discapacitat visual.

Els carrers decorats i que programen una sèrie d'activitats i concerts són Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Galileu, Plaça de la Farga, Finlàndia, Guadiana, Papin, Robrenyo, Sagunt, Valladolid, Vallespir de Dalt i Vallespir de Baix.

A partir d'aquest dissabte s'establirà una illa prioritàriament de vianants dins del perímetre dels carrers Galileu, avinguda Madrid, Berlín, Numància i el passeig de Sant Antoni, i els carrers decorats estaran tancats a la circulació de vehicles durant les festes.

Les activitats i concerts de la Festa Major es podran allargar les nits de divendres i dissabte fins a les 3.00 hores i fins a les 2.00 hores la resta de dies.

HORARI DE BOTIGUES D'ALIMENTACIÓ

Mentre durin la festes, es limitarà l'horari d'obertura dels locals comercials de venda d'alimentació amb permís de venda d'alcohol i hauran de tancar entre les 22.00 i les 7.00 hores.

Aquesta restricció afectarà unes 200 botigues que es troben en l'àmbit delimitat per l'avinguda Madrid (vorera sud), Rambla el Brasil, Badal i els carrers Constitució i Numància/Tarragona (vorera Llobregat).

D'altra banda, la festa comptarà un any més amb un punt lila d'informació per prevenir agressions masclistes a banda de punts de suport a totes les barres de comissions per atendre i assessorar les persones que ho necessitin.