La festa major de Gràcia tindrà almenys dos vehicles de Bombers de Barcelona

Hi haurà 25 controladors als accessos per evitar aglomeracions



BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Bombers de Barcelona del Parc de la Vall d'Hebron i l'Eixample desplegaran "un mínim de dos vehicles" durant els 'correfocs', cercaviles i matinades de foc de la Festa Major de Gràcia per evitar incidents, ha declarat aquest divendres als periodistes el cap de la Unitat de Planificació i Anàlisi de Risc, Sergi Bové.

"Tindrem un vehicle d'aigua gran desplaçat a la plaça de la Vila de Gràcia" i un petit que seguirà els 'correfocs' i recorrerà els carrers més petits, ha concretat sobre les festes que se celebraran del 15 al 21 d'agost.

No preveuen desplegar dispositius 'in situ' durant els dies en què no hi ha 'correfocs' programats, però pretenen tenir cossos disponibles a menys de 10 minuts del barri davant de qualsevol incident.

Aquesta setmana, els bombers han iniciat les visites per saber quins carrers estan tallats i revisar que siguin "segurs" i tinguin disponibilitat d'aigua en el clavegueram per a les festes.

Bové ha explicat que "hi ha molts elements que poden suposar un risc" al barri, i per això ha demanat als veïns que evitin deixar la roba estesa en dies de 'correfoc' i evitin apropar els decorats a les façanes amb quadres elèctrics que puguin suposar un perill.

JOSEP MARIA CONTEL

El membre del comitè de direcció de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, Josep Maria Contel, ha explicat que hi haurà "25 o 26 controladors" al barri, que vigilaran accessos i evitaran aglomeracions als carrers (Verdi, per exemple, activarà el sentit únic des del dia 15 al matí), un cost que assumirà la Fundació.

També ha dit que cada carrer és autònom, però ha assegurat que és necessari prendre mesures, ja que hi ha molts "petits elements que poden sumar" en el treball dels bombers i no solament en cas de foc i 'correfocs'.

"Són 23 carrers i places, les mateixes que l'any passat", ha detallat, per la qual cosa la circulació es mantindrà igual.

Els veïns tindran una polsera per evitar donar la volta i fer la cua, amb el que es guanyarà fluïdesa als carrers i s'impediran devessalls, ha explicat.