La Festa Major de Gràcia tindrà una "nit tranquil·la" sense concerts el 18 d'agost

El lliurament de premis del concurs de carrers guarnits es trasllada al 19 d'agost

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La Festa Major de Gràcia de Barcelona d'enguany tindrà una "nit tranquil·la", la del diumenge 18 d'agost, sense concerts ni música amplificada per recuperar el caràcter veïnal de la festa i una millor convivència amb els veïns.

Les festes començaran el dimecres 14 d'agost, amb el pregó a càrrec dels gegantons Torradet i Gresca (que enguany celebren el 25è aniversari), i s'allargaran fins al dimecres 21, explica l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

La voluntat de tenir una nit sense concerts ni activitats amb so amplificat és una mesura acordada pels organitzadors de les festes per reduir l'afluència de gent en aquesta franja i tenir una millor convivència amb els veïns que no participen en les activitats.

També destaca com a novetat que el lliurament de premis del tradicional concurs de carrers guarnits es trasllada al dilluns 19, passat el cap de setmana, per reduir les aglomeracions de gent.

MÉS INCLUSIVES

L'Ajuntament subratlla que l'objectiu d'aquesta edició és "assolir una millor convivència i unes festes més inclusives amb els col·lectius vulnerables", per la qual cosa augmentaran les activitats adreçades a aquests col·lectius.

Es programaran "visites tranquil·les" per a persones amb alta sensibilitat i mobilitat reduïda cada matí (de 9 a 11), i la programació de visites i rutes adaptades per a persones amb discapacitat.

En cultura popular, enguany destaca la cercavila de colles geganteres del dissabte 17, que comptarà amb la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona (Lleida), i la diada castellera del diumenge 18 amb la participació destacada dels Castellers de Vilafranca (Barcelona).

INSPECCIONS LOCALS

Durant els dies de la festa s'activaran els serveis d'inspecció a locals i terrasses per "ordenar la festa i reduir la pressió sobre l'espai públic" i des del districte de Gràcia s'ha fet una campanya informativa entre els establiments de restauració sobre la normativa de venda de begudes a l'espai públic.

També es reforçarà el dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, amb equips uniformats i de paisà.

RESTRICCIONS DE MOBILITAT

Del 15 al 21 d'agost, entre les 21 i 05 hores, es restringirà la circulació general de tràfic rodat dins el perímetre format pel passeig de Gràcia, Gran de Gràcia, la plaça Lesseps (costat mar), travessera de Dalt, el carrer Escorial, travesera de Gràcia, el carrer Bailén i el carrer Còrsega.

El Metro farà servei ininterromput dues nits seguides, del divendres 16 a les 5 hores fins al diumenge 18 a les 24.00 hores, i s'habilitaran dispositius auxiliars de sentit únic als carrers on es concentra més gent per facilitar la circulació.