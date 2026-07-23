La festa major de Gràcia de Barcelona programarà més de 900 activitats i guarnirà 23 carrers

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La festa major del barri de Gràcia de Barcelona que se celebra del 15 al 21 d'agost programarà més de 900 activitats gratuïtes i decorarà 23 carrers que participaran en el tradicional concurs de guarnits.
Ho ha explicat en una roda de premsa aquest dijous la presidenta de la fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, juntament amb la primera tinent d'alcalde de Barcelona i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet.
Com a novetat, López ha explicat que la comissió de decoració del carrer Jesús no guarnirà aquesta via, sinó que ho farà al carrer Sant Pere Màrtir per evitar aglomeracions a l'accés del carrer, ja que creua amb Gran de Gràcia, zona que ja acumula moltes persones.
També ha apuntat que 5 carrers s'han posat d'acord per guarnir amb la mateixa temàtica, cosa que no passava des de fa 10 anys: "Demostra que hi ha germanor entre les comissions i més en un moment en el qual tothom té un pensament individual".
Ha afegit que la plaça Joanic es convertirà en un espai perquè els més joves de 0 a 14 anys puguin gaudir de "la seva primera festa" a Gràcia i que una altra novetat és el concurs de bandes musicals juvenils.
"BRAÇ A BRAÇ"
Per la seva banda, Bonet ha recalcat que l'Ajuntament treballa en aquesta festa "braç a braç" amb la fundació per fer-la possible cada any i així preservar-ne l'essència, alhora que intenten millorar-la.
Ha insistit que es tracta d'un dels senyals d'identitat més importants de Barcelona i, sobretot, de Gràcia, en referència a algunes queixes de veïns pel soroll que hi ha durant aquestes dates.
"Estem tots alineats en la defensa d'aquesta festa. Treballem junts per poder preservar una festa que és clarament un dels elements d'identitat que tenim", ha dit Bonet.
Sobre l'organització, ha destacat que enguany repeteixen la fórmula de la 'nit tranquil·la', que serà la del dilluns 17 d'agost i en la qual no hi haurà programació i es demanarà al públic general que no es desplaci fins al barri.
També repeteix el canvi de data del lliurament de premis del concurs de guarnir carrers, el qual se celebrarà el dimarts 19 d'agost, un cop superat el cap de setmana que és el període de més afluència de visitants.
Finalment, López ha recordat que l'encarregat de pronunciar el pregó en l'edició d'enguany serà el periodista Vicenç Sanclemente, mentre que el cartell de la celebració ha estat obra de Pol Lupiáñez Ortega en què situa el ball popular com un element clau.