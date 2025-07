La festa major de Gràcia 2025 consolidarà les mesures per afavorir la convivència

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona celebrarà la festa major de Gràcia 2025 del 15 al 21 d'agost amb més de 100 activitats i la consolidació de les mesures per garantir la convivència, com la "nit tranquil·la" que es va dur a terme l'any passat, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dijous.

El consistori ha explicat que la "nit tranquil·la" serà la del 18 d'agost i no inclourà concerts sorollosos, sinó actes de baixa intensitat sonora repartits per diversos espais, en una edició en la qual participaran 23 carrers en el concurs de guarnits i el repartiment de premis es farà el dimarts 19 per evitar aglomeracions.

"La cultura popular tindrà un protagonisme central en unes festes segures i lliures de violències", ha destacat la primera tinent d'alcalde i regidora de Gràcia, Laia Bonet, qui ha subratllat que l'Ajuntament reforçarà els dispositius de seguretat, neteja i transport públic.

Com cada any, el punt lila de la plaça Revolució oferirà atenció i informació sobre violències masclistes i LGTBI-fòbiques, mentre que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra establiran itineraris segurs als espais més concorreguts per garantir una celebració "segura i feminista".

El Metro de Barcelona funcionarà ininterrompudament des del divendres 15 a les 5 hores fins al diumenge 17 a la mitjanit, i s'habilitaran sentits únics als carrers més transitats per millorar la circulació.