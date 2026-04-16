Larrosa optarà a la reelecció com a alcalde de Lleida en les municipals

LLEIDA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat que optarà a la reelecció pel PSC en les pròximes eleccions municipals, el maig del 2027, en espera que el partit ratifiqui els seus candidats en els pròxims mesos.
"Si repeteixo a l'alcaldia o no és una decisió que teniu vosaltres. Un és alcalde perquè rep la confiança de la ciutadania. Jo intentaré tirar endavant el projecte que vaig iniciar fa 2 anys i mig", va respondre dimecres en un directe d'Instagram recollit per Europa Press.
Ha defensat que hi ha moltes carpetes obertes encara i que li agradaria acabar-les: "Ja us ho trasllado ara, tenim molta feina per fer encara i espero que entre tots ho puguem anar fent".
Larrosa és alcalde des del 2023, després de ser-ho menys d'un any en substitució d'Àngel Ros entre 2018 i 2019.
Aleshores es va presentar a les eleccions, però les va guanyar Miquel Pueyo per ERC, i el 2023 els socialistes van recuperar l'alcaldia amb Larrosa.