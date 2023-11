Feijóo posa en dubte el vot de Junts en la investidura: "Veurem si Puigdemont fa president a Sánchez o no"

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abandonat aquest dimecres el Congrés amb el dubte de si finalment Junts donarà suport aquest dijous a la investidura del socialista Pedro Sánchez com a president del Govern.

"Veurem si el senyor (Carles) Puigdemont fa president al senyor Sánchez o no", ha dit als periodistes al final de la primera jornada del debat d'investidura.

El discurs del candidat socialista va causar "malestar" als independentistes i la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, va avisar Sánchez que no compti amb ells si no hi ha avenços en els compromisos que han adquirit o si segueixen les receptes d'anteriors legislatures.

Des del PP asseguren que estaran molt pendents per veure "fins a quin punt s'humilia el candidat" socialista.

"O Nogueras està provocant Sánchez sabent que passarà per la pedra o Sánchez aguanta i, per tant, Junts va de farol", sostenen.