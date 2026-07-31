La FCD es mostra preocupada pel desallotjament d'un assentament a la zona de Montjuïc de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La Federació Catalana de Drogodependències i altres addiccions (FCD) ha expressat preocupació pel desallotjament aquest divendres d'un assentament a l'altura del número 56 del carrer Josep Carner, a la muntanya de Montjuïc de Barcelona, on pernoctaven 32 persones.
Ha explicat que una part "important" de les persones afectades presenta problemàtiques relacionades amb el consum de drogues, per la qual cosa ha afirmat que no es pot abordar aquesta situació com un problema de seguretat, ordre o convivència.
"Ens preocupa i denunciem que les actuacions basades exclusivament en el desplaçament de les persones no resolen les causes de fons del sensellarisme, la vulnerabilitat social i els consums de persones en situació d'alta vulnerabilitat, i que puguin incrementar la desprotecció i estigma", ha expressat.