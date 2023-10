El FC Barcelona ja té la llicència d'obres principal per remodelar l'estadi

Permet fer el gruix de les obres fins el novembre del 2024



BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ja té la llicència d'obres principal per reformar i ampliar l'Spotify Camp Nou, després que la Comissió de Govern municipal va aprovar dimecres concedir-li la llicència principal d'obres majors.

Així, ja té tot el necessari per a la reforma empresa al juny, perquè ja s'havien donat permisos per derrocar la tercera graderia i per a obres al subsòl, informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, ha explicat que es renovaran més de 111.000 m2 d'espai públic a tot l'entorn per "generar un nou espai ciutadà de qualitat, amb més zones verdes i nous carrils bici".

L'Ajuntament "s'ha compromès" amb associacions veïnals de l'entorn a una reunió mensual, en la qual es demanarà al club que informi amb antelació de possibles afectacions.

ESTADI I ENTORN

La urbanització del carrer Menéndez y Pelayo ja ha acabat i també es preveu urbanitzar la Travessera de les Corts, la segona fase de l'avinguda Joan XXIII i el carrer d'Eidenbenz (antic carrer Maternitat).

Al juny, quan les obres van començar, ja s'havia iniciat l'enderrocament de la tercera graderia, que s'ha acabat els últims mesos, i ara la llicència principal permet fer el gruix de les obres fins el novembre del 2024, quan es preveu que l'estadi torni a funcionar.

Es faran les fonamentacions i l'estructura de la nova tercera graderia, incloent-hi les dues anelles d''hospitality', i també es faran obres a l'entorn de l'estadi: aparcament subterrani, nou magatzem central intel·ligent i un espai experiencial.

MILLORES DE L'ESTADI

L'Ajuntament ha concretat que la llicència principal inclou els canvis en els quals s'ha treballat els últims mesos entre els tècnics municipals i el FC Barcelona, arran de les modificacions proposades pel mateix club al projecte inicial: són noves millores de sostenibilitat, innovació, tecnologia i accessibilitat, entre d'altres.

El replantejament aplicat a la llicència implica 18.000 m2 de plaques fotovoltaiques a la coberta, per il·luminar durant els dies de partit; reduir el consum de calefacció i refrigeració; un sistema de geotèrmia i una distribució de fred i calor global (District Heating & Cooling) que redueixi un 30% l'energia contractada; reutilitzar les aigües pluvials de la coberta per regar 10 vegades l'any tota la vegetació del futur campus; i augmentar més d'un 15% la massa arbòria del recinte.