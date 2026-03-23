La Favb veu "compromesa" la mobilitat a la Sagrera i Fabra i Puig per Rodalies

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha alertat que la mobilitat de la zona de la Sagrera i Fabra i Puig, al districte de Sant Andreu, està "compromesa" per culpa de Rodalies i el conseqüent augment del servei d'autobusos interurbans.
En un comunicat aquest dilluns, ha dit que tothom té dret a treballar i moure's lliurement però que "les externalitats negatives no es poden concentrar sempre als mateixos barris", que generen riscos als accessos del Metro.
Per aquesta raó, han reclamat al consistori redistribuir de manera equilibrada les rutes dels autobusos interurbans, per evitar la saturació de les parades de la Sagrera i Fabra i Puig, i millorar les freqüències de bus urbà per alleugerir la pressió del Metro.
Així mateix, han proposat planificar de manera urgent ampliacions i millores de la zona, per anticipar l'"impacte del creixement urbanístic" tant de Sant Andreu com de Sant Martí ja que, al seu parer, les inversions actuals no són suficients.
Consultats per la situació de la Sagrera i Fabra i Puig, fonts municipals han declarat a Europa Press que "s'està analitzant la situació a tota la ciutat", si bé no han concretat cap mesura concreta.