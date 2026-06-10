Faulí (Sagrada Família) afirma que Gaudí se sentiria "satisfet" amb la torre de Jesucrist

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí, ha afirmat que l'arquitecte del temple Antoni Gaudí se sentiria "satisfet" amb la benedicció de la torre de Jesucrist que Lleó XIV farà aquest dimecres a la tarda i perquè veuria que el seu projecte s'està fent realitat.
En unes declaracions a 3Cat amb l'arquitecta italiana Chiara Curti, ha assegurat que històricament "sempre hi ha hagut una voluntat d'avançar, de tirar endavant, de continuar la construcció, malgrat les dificultats de cada moment".
Ha explicat que la seva satisfacció es veuria reforçada en veure que les obres avancen amb les aportacions dels visitants a partir dels donatius.
Ha afegit que, malgrat convertir la Sagrada Família en l'església més alta del món gràcies a la torre de Jesucrist (172,5 metres), Gaudí no volia que fos més alta que la muntanya de Montjuïc: "Considerava que l'obra de l'home no podia superar la de Déu".
Per la seva banda, Curti ha afegit que Gaudí va entendre que per construir una església havia d'"entendre i practicar la fe".