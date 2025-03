Farrés demana a Illa una comissió bilateral Generalitat-Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sabadell (Barcelona), Marta Farrés, han mantingut aquest dimarts una reunió al Palau de la Generalitat en què Farrés ha demanat a Illa la creació d'una comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament, informa el consistori en un comunicat.

Han tractat temes com l'habitatge, les infraestructures i projectes com el Sabadell Centre de Cultura, l'Artèxtil i el Hub Aeronàutic, a més de les gestions amb el ministeri d'Interior per situar les consultes externes de l'Hospital Parc Taulí a la zona de la Caserna.

"Som una de les principals ciutats de Catalunya tant a nivell de població com a nivell de pol econòmic i estratègic. Entenem, per tant, que hem de tenir aquesta interlocució directa que avui hem pogut continuar construint", ha valorat Farrés després de la trobada.