Fabra i Coats de Barcelona obre residències artístiques, musicals i culturals el 12 de setembre

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Fabra i Coats: Fàbrica de Creació, a Barcelona, obrirà aquest 12 de setembre tres noves convocatòries de residències per a projectes artístics, musicals i culturals.

Les iniciatives que s'acceptin com a residents es donaran a conèixer durant aquest novembre i s'incorporaran a partir del 8 de gener, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres.

Totes les residències contemplen la cessió d'espais i serveis, l'accés a acompanyament, mentoria i difusió, i la participació en el Consell de la Fabra.

Els projectes s'hauran de presentar a través d'un formulari que s'activarà en el seu web, actiu fins al 21 de setembre per a les residències de música, el 7 d'octubre per a les artístiques i el 14 d'octubre per a les musicals.

També hi haurà sessions informatives presencials a les instal·lacions de Fabra i Coats: el 15 d'octubre a les 18h per a les residències de música, l'1 d'octubre a la mateixa hora per a les artístiques i el 8 d'octubre sobre les culturals, també a les 18h.

La convocatòria per a residències artístiques té una durada mínima d'un mes i màxima d'un any, mentre que la de música poden ser de mitjà (mínim un mes i màxim tres) o de llarg termini (un any amb possibilitat de pròrroga), i la d'iniciatives culturals té una durada d'un any.