Una excavació revela el traçat original de Barcelona abans de construir-se la Ciutadella el 1714

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Unes excavacions arqueològiques al carrer Antic de Sant Joan han permès documentar una part del traçat original del barri de la Ribera, al districte de Ciutat Vella, que va desaparèixer en construir-se el parc de la Ciutadella entre 1714 i 1718 per ordre del rei Felip V.
En concret, els treballs han permès documentar una part de l'antic barri a l'altura del carrer Bonaire, antigament conegut com carrer Sant Daniel, que correspon a les antigues cases del segle XVIII afectades per la reforma, indica el consistori en un comunicat.
També s'ha documentat un tram d'uns 20 metres de l'antic carrer Caldes, que no coincideix exactament amb el traçat actual del carrer Antic de Sant Joan, i que conserva un paviment de pedra amb un canal central, on desmbussaven les canalitzacions procedents dels habitatges.
Als dos costats d'aquest carrer hi han identificat restes d'entre 8 i 9 habitatges de dimensions diverses, i a les situades a la zona més al sud hi han detectat afectacions produïdes pel bombardeig del setge del 1714, de les quals s'han recuperat diverses bales de canó.
La intervenció es va iniciar el passat mes de gener arran de les obres del nou clavegueram del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i continuarà durant diverses setmanes, la qual cosa podria descobrir nivells encara més antics, com una possible zona de platja fossilitzada o restes islàmiques o tardoromanes.