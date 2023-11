Eva Baró (ERC) afirma que el relleu de Maragall s'haurà d'afrontar "més d'hora que tard"

BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'ERC Barcelona, Eva Baró, ha afirmat que el relleu del líder d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, s'haurà d'afrontar "més d'hora que tard".

Així ho explica en una entrevista en el diari 'Nació', recollida per Europa Press aquest dissabte, el dia després que la número dos d'ERC a Barcelona, Elisenda Alamany, va donar per fet que Maragall no acabarà el mandat al consistori i que ella el rellevarà.

No obstant això, Baró ha afegit que aquest procés de renovació s'haurà de fer "després del procés de debat intern sobre el rol d'ERC a Barcelona" i que fins llavors comptaran amb Maragall en la presa de decisions.

Ha destacat que Maragall va escometre el lideratge d'ERC a l'Ajuntament i a nivell de partit en un moment polític molt complicat, "de màxima repressió", i que no obstant això va aconseguir una victòria d'ERC a Barcelona, ha dit.

Baró ha considerat que els primers mesos del nou govern a la ciutat "han estat marcats per posicions immobilistes, molt conservadores, allunyades" dels valors i principis del seu partit.