Estopa signarà la selecció musical del Piromusical de la Mercé de Barcelona 2025

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els germans David i José Manuel Muñoz, els Estopa, seran els encarregats de la selecció musical de cançons que sonaran en el Piromusical de la Mercè 2025, el tradicional espectacle de clausura de la festa major de Barcelona, que se celebrarà el 28 de setembre a les 22 hores en l'avinguda Reina Maria Cristina.
En un comunicat aquest dijous, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha destacat que Estopa és un dels grups "més emblemàtics sorgits a Catalunya i que ha connectat amb diferents generacions amb el seu estil únic".
"El grup, que ha celebrat 25 anys de trajectòria i segueix sent una referència clau en l'escena musical, compartirà amb el públic de la Mercè una selecció de les músiques que els emocionen i els fan vibrar, però alhora molt pensada per establir un diàleg harmònic i poderós amb el disseny dels equips de Pirotècnia Igual", ha afegit.
Des de 2023, el Piromusical ha comptat amb la selecció musical d'algun artista de "renom" amb una relació especial amb Barcelona, sent el Sónar el primer encarregat per commemorar el seu 30 aniversari amb un recorregut per les veus i ritmes dels cinc continents.
Per la seva banda, l'any passat va ser la cantant Rosalía la responsable de la selecció, qui a més va aprofitar per estrenar mundialment la seva nova cançó 'Omega' junt amb el cantant Ralphie Choo.