Ester Pujol i Ander Lizaso guanyen el concurs per dissenyar les terrasses de la Rambla de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els dissenyadors industrials Ester Pujol i Ander Lizaso han guanyat el concurs que l'Ajuntament de Barcelona va obrir per dissenyar els elements que equiparan les terrasses dels bars i restaurants de la nova Rambla, un cop enllestides les obres de reforma.
En un comunicat aquest dijous, el consistori ha recordat que el disseny s'aplicarà a la zona d'excel·lència de la Rambla i que han volgut generar una "proposta unificada d'autor que posicioni la ciutat com un referent internacional en el disseny de l'espai públic".
El projecte 'Areny' dels dissenyadors ha estat seleccionat entre les 8 propostes que van accedir a la segona fase del concurs, que incloïa el disseny de l'element delimitador de l'espai de la terrassa, la pissarra informativa i el moble auxiliar.