Estàtues Humanes de la Rambla exigeixen derogar el concurs de llicències de Colau

L'Ajuntament va atorgar els permisos aquest mes de març

El president de l'Associació República de les Estàtues Humanes de la Rambla de Barcelona (AREHRB), Walter San Joaquín, ha exigit a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, derogar el concurs de llicències convocat el 2019 durant el mandat de l'exalcaldessa i actual líder de BComú, Ada Colau.

Així ho sol·liciten en una instància del 8 de març a la qual ha tingut accés Europa Press, en què també reclamen reunir-se amb Collboni: "És la nostra quarta petició per reunir-nos amb tu des que vas assumir el càrrec d'alcalde de Barcelona", expressen en l'escrit.

Asseguren que l'Ajuntament encara no els ha contestat, mentre que fonts municipals corroboren a Europa Press que han rebut el document i que se'ls donarà una resposta.

PROCÉS DE SELECCIÓ "DISCRIMINATORI"

El febrer del 2019 el consistori va aprovar les bases de la convocatòria per accedir a una llicència i el juliol del 2020 l'AREHRB va interposar un contenciós-administratiu "per les irregularitats del concurs unilateral en el procediment de selecció discriminatori", indiquen en la instància.

L'associació afirma que l'Ajuntament va eliminar del concurs estàtues humanes que el van guanyar el 2011 i 2012 --quan governava l'exalcalde i líder de Junts a Barcelona, Xavier Trias-- "per no presentar contractes laborals".

També retreu al consistori que cap dels membres del jurat tenia formació per qualificar un professional artista de carrer, "arribant a l'absurd d'eliminar una estàtua humana perquè no es movia i per falta d'experiència".

No obstant això, aquest mes de març l'Ajuntament --després de superar el procediment judicial obert contra el concurs i els recursos presentats pel col·lectiu d'estàtues humanes-- va publicar els resultats de la convocatòria, amb 17 titulars, que n'han estat informats i alguns dels quals ja han sol·licitat la llicència, segons fonts municipals.

EXIGEIXEN RENOVAR LES LLICÈNCIES

"Som al 2024, han passat cinc anys, i es pretén convalidar un concurs que té interposat un contenciós-administratiu", critica l'AREHRB.

En unes declaracions a Europa Press, San Joaquín ha qualificat la llista de llicències publicada pel Govern municipal de "falta de respecte" i assenyala que hi consten persones mortes per covid o que van tornar en la misèria als seus països d'origen, segons ell.

Per això, la instància exigeix "obeir el contenciós-administratiu i renovar les llicències a tots els companys que van participar en el concurs d'Estàtues Humanes 2011 i 2012".

També demana crear una direcció de professionals artistes de carrer a l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) "per preservar i autogestionar aquest valuós patrimoni cultural immaterial de la Rambla d'artistes de carrer".

REUBICACIÓ PER LES OBRES

Més enllà de les conseqüències de la pandèmia, les estàtues humanes també s'han vist afectades per les obres de la Rambla, que van començar el 2022 i han provocat canvis d'ubicació.

El districte de Ciutat Vella va acordar el 2022 que les estàtues situades al primer tram de la Rambla (actualment en obres) serien traslladades "al tram immediatament superior al que queda afectat pels treballs".

Fonts municipals defensen que es poden emplaçar en "espais concrets" del tram per sota del carrer Colom i que, quan acabin les actuacions i avancin els treballs, s'establiran novament a la seva ubicació, regulades en el Pla d'ordenació especial de la Rambla (PEOR) del 2016.