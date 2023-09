Espot veu "contraproduent i inútil" que Andorra suspengui la negociació amb la UE

Assegura que l'última paraula la tindrà la ciutadania perquè està previst celebrar un referèndum



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 set. (EUROPA PRESS) -

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha afirmat aquest dijous que suspendre ara les negociacions per l'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) és "contraproduent i inútil".

En roda de premsa des de Nova York, on participa en diferents actes vinculats amb la celebració de l'Assemblea General de l'ONU, ha respost la petició feta pel principal partit de l'oposició, Concòrdia, després que Mònaco hagi abandonat la negociació.

Per a Espot, la suspensió de les negociacions no es justifica "ni per una qüestió de mandat electoral ni popular", i ha recordat que l'última paraula la tindran els ciutadans ja que està previst celebrar un referèndum abans d'aprovar un acord d'associació.

"No assumim cap risc", ha sostingut el cap de Govern, remarcant que, en cap moment, es posa als ciutadans entre l'espasa i la paret, ha dit literalment.

També ha volgut destacar que perceben "una bona sensibilitat i ganes d'ajudar per part de tots els països amb els que han tingut contacte a l'ONU" amb la finalitat que Andorra pugui aconseguir un acord que respecti, segons les seves paraules, les especificitats del país.

REUNIONS

Espot també s'ha reunit amb el president de la República Txeca, Petr Pavel, a qui ha agraït el "suport" rebut durant la presidència txeca del Consell d'Europa.

Durant la trobada han celebrat la firma del Conveni de no doble imposició, que segons un comunicat del Govern andorrà, està "en els últims tràmits previs a la seva entrada en vigor".

També s'ha reunit amb el president d'Estònia, Alar Karis, amb qui ha abordat dossiers en curs, com la "col·laboració" en qüestions de digitalització, financeres i econòmiques.